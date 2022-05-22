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«Реал» планировал представить Мбаппе 13 июня и отдать ему номер Модрича

22 Мая 2022 • 21:28 Комментировать (1)

«Реал» планировал представить публике нападающего Килиана Мбаппе 13 июня и отдать ему десятый номер Модрича.

Сообщается, что руководство «Реала» испытывает «отвращение» к тому, как закончилась история с несостоявшимся переходом французского нападающего. Клуб уже планировал в середине июня представить игрока болельщикам и отдать ему 10-й номер, под которым сейчас выступает Лука Модрич.

Напомним, что Килиан Мбаппе сенсационно отказал в переходе «Реалу», продлив контракт со своим нынешним клубом «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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