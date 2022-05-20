«Леванте» повторил собственный антирекорд

В последнем туре чемпионата Испании валенсийский «Леванте» играет на выезде с «Райо Вальекано», и уже в первом тайме футболисты «Леванте» пропустили мяч. Это был 75-й гол в ворота «Леванте» в текущем сезоне, и это стало повторением клубного антирекорда. Он был установлен в сезоне 2007/2008 - тогда «Леванте» также пропустил 75 голов за все матчи сезона. Так что во втором тайме матча «Леванте» может установить новый абсолютный антирекорд, хотя вряд ли его игроки будут стремиться к этому.

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