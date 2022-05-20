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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леванте» повторил собственный антирекорд

20 Мая 2022 • 22:52 Комментировать
Райо Вальекано
2:4
Леванте
окончен

В последнем туре чемпионата Испании валенсийский «Леванте» играет на выезде с «Райо Вальекано», и уже в первом тайме футболисты «Леванте» пропустили мяч. Это был 75-й гол в ворота «Леванте» в текущем сезоне, и это стало повторением клубного антирекорда. Он был установлен в сезоне 2007/2008 - тогда «Леванте» также пропустил 75 голов за все матчи сезона. Так что во втором тайме матча «Леванте» может установить новый абсолютный антирекорд, хотя вряд ли его игроки будут стремиться к этому.

Следить за событиями матча между «Леванте» и «Райо Вальекано» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.
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Леванте Райо Вальекано
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окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 0.00 0.00 0.00
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