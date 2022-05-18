«Реал» работает над новым контрактом для Родриго

«Реал» работает над новым контрактом для нападающего Родриго.

Текущее соглашение футболиста заканчивается в 2025 году, но мадридский клуб уже сейчас готов улучшить финансовые условия контракта для молодого бразильского форварда.

Родриго перешел в «Реал» летом 2019 года из «Сантоса» и превратился в одного из самых интересных молодых игроков в Европе.

В четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов Родриго отметился дублем в ответной игре с «Манчестер Сити» и помог «Реалу» пробиться в полуфинал.

В этом сезоне Родриго провел в Ла Лиге 32 игры, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.