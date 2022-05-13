Де Йонг принял решение по своему будущему в «Барселоне»

Полузащитник Френки де Йонг не планирует покидать каталонскую «Барселону» и переходить в другой европейский топ-клуб. Об этом стало известно журналистам Cadena Ser.

Источник утверждает, что несмотря на предложения от «МЮ», «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии», голландский хавбек до сих пор ни с кем не договорился. Френки намерен продолжить свою карьеру на «Камп Ноу».

Сегодня утром появилась информация, что руководство «Барселоны» приняло решение о продаже Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Стороны уже согласовали сумму сделки.