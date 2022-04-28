Хесус Навас близок к отметке 600 матчей за «Севилью»

Защитник Хесус Навас может достигнуть отметки 600 матчей за «Севилью», если выйдет в пятницу на игру Ла Лиги против «Кадиса».

Навас дебютировал в «Севилье» в сезоне 2003-04 годов, проведя за клуб 5 матчей. После этого он еще в течение десяти лет защищал цвета клуба, пока в 2013 году не принял предложение «Манчестер Сити».

В 2017 году Навас вернулся в родной клуб и продолжает выступать за него до сих пор.

Пятничная игра с «Кадисом» может стать 600-й для Наваса за андалузскую команду, в которой он сейчас является капитаном.