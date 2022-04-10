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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» в добавленное время вырвала победу у «Алавеса»

10 Апреля 2022 • 16:57 Комментировать
Осасуна
1:0
Алавес
окончен

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом». Хозяева поля одержали победу благодаря голу Анте Будимира, забитому в добавленное время ко второму тайму.

На 38-й минуте хозяева поля имели возможность забить гол, но Рубен Гарсия не сумел переиграть Фернандо Пачеко с пенальти.

«Алавес» с 22-мя баллами продолжает оставаться в зоне вылета – на 20-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» идёт 10-й, имея 41 очко.

Протокол игры  
Осасуна 1:0Алавес
(1:0) Будимир Анте90'   
Эррера СерхиоВидаль Начо   9'  86' (Барха Энрике (  86') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIАнхель Хосе  61' (Кике Гарсия (  61') Монкайола ХонТорро Лукас   45'Перес Иньиго  61' (Торрес Роберто (  61') Авила Эсекьель  86' (Мартинес Хавьер II (  86') Будимир Анте   29'Гарсия Рубен  61' (Санчес Мануэль (  61')
Запасные: Хуан Перес IIУнаи ГарсияБрашанац ДаркоОйер СанхурхоБарберо ИванРамальо Чимено
Пачеко ФернандоТеналья Науэль  81' (Дуарте Рубен (  81') Лагуардия ВикторЛежён ФлорьянХимо НаварроЭскаланте Гонсало  81' (Мойя Антонио (  81') Н'Диайе Лум   15'Эдгар Мендес  76' (Пина Томас (  76') Вальехо Ману  66' (Пельистри Факундо (  66') Риоха ЛуисХоселу Санмартин
Запасные: Гарсия СаульДе ла Фуэнте МигельДжейсонМиазга МэттСивера АнтониоАгиррегабириа МартинГарсия Мануэль II
10 апреля. Стадион "Эль-Садар".

 

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окончен Осасуна 1:0 Алавес 1.85 3.55 4.60
Идет 8 минута Эспаньол 0:0 Сельта 2.70 3.30 2.75
10.04  19:30 Эльче ... Реал Сосьедад 4.10 3.50 1.97
10.04  22:00 Леванте ... Барселона 6.20 4.80 1.50
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