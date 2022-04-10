«Осасуна» в добавленное время вырвала победу у «Алавеса»

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом». Хозяева поля одержали победу благодаря голу Анте Будимира, забитому в добавленное время ко второму тайму.

На 38-й минуте хозяева поля имели возможность забить гол, но Рубен Гарсия не сумел переиграть Фернандо Пачеко с пенальти.

«Алавес» с 22-мя баллами продолжает оставаться в зоне вылета – на 20-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» идёт 10-й, имея 41 очко.