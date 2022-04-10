«Осасуна» в добавленное время вырвала победу у «Алавеса»

Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом». Хозяева поля одержали победу благодаря голу Анте Будимира, забитому в добавленное время ко второму тайму.
На 38-й минуте хозяева поля имели возможность забить гол, но Рубен Гарсия не сумел переиграть Фернандо Пачеко с пенальти.
«Алавес» с 22-мя баллами продолжает оставаться в зоне вылета – на 20-м месте в турнирной таблице, «Осасуна» идёт 10-й, имея 41 очко.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте90'
Эррера Серхио•Видаль Начо 9' 86' (Барха Энрике ( 86') •Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Анхель Хосе 61' (Кике Гарсия ( 61') •Монкайола Хон•Торро Лукас • 45'Перес Иньиго 61' (Торрес Роберто ( 61') •Авила Эсекьель 86' (Мартинес Хавьер II ( 86') •Будимир Анте • 29'Гарсия Рубен 61' (Санчес Мануэль ( 61')
Пачеко Фернандо•Теналья Науэль 81' (Дуарте Рубен ( 81') •Лагуардия Виктор•Лежён Флорьян•Химо Наварро•Эскаланте Гонсало 81' (Мойя Антонио ( 81') •Н'Диайе Лум • 15'Эдгар Мендес 76' (Пина Томас ( 76') •Вальехо Ману 66' (Пельистри Факундо ( 66') •Риоха Луис•Хоселу Санмартин
10 апреля. Стадион "Эль-Садар".