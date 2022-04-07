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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» интересуется Пучем

07 Апреля 2022 • 20:22 Комментировать

«Сельта» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем. Об этом сообщает Mundo Deportivo, утверждая, что галисийский клуб хочет подписать миниатюрного плеймейкера, но не хочет, чтобы переговоры затягивались.

Контракт каталонского полузащитника истекает летом 2023 года, но в этом сезоне у него не было игрового времени под руководством Рональда Кумана или Хави Эрнандеса.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 11 матчей и забил 1 гол. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Рики Пуч
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