Исак готов уйти из «Реал Сосьедада», если команда не выйдет в еврокубки

Шведский нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак готов покинуть испанскую команду в том случае, если она по итогам этого сезона не попадёт в еврокубки.

По информации Football.london, 22-летний шведский футболист готов уйти из «Реал Сосьедада», если команда не сможет попасть в еврокубки в этом сезоне. Фаворитом на подписание форварда считается лондонский «Арсенал». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Исака в солидные 40 миллионов евро.

В этом сезоне Александр Исак провёл в испанкой лиге 25 поединков, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.