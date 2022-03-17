«Валенсия» предложила Солера «Барселоне»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может перейти в «Барселону».

Как сообщает Som I Serem FCB, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер был предложен «Барселоне» его представителем Родри Бастером во время разговора с директором каталонского клуба Матеу Алемани.

Солер является продуктом молодежной структуры Валенсии и добился прорыва в 2016 году, с этого момента он стал постоянным игроком команды, сыграв за клуб 212 матчей, в которых он забил 33 гола и сделал 30 передач. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника 50 миллионов евро.