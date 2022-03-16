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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс: Хави принес в «Барсу» свою философию

16 Марта 2022 • 09:41 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал изданию Mundo Deportivo, что изменилось в команде с приходом Хави.

«Все по-другому. Самооценка, состояние души, уверенность. Пришел новый тренер, который внес много изменений. Хави представил философию, которой он придерживался на протяжении многих лет», - сказал Бускетс.

Полузащитник отметил, что теперь «Барселона» - более сплоченная команда, но впереди еще много работы.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, на 14 очков отставая от лидера Ла Лиги «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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