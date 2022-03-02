Давид Сильва проводит свой 500-й матч в высшей лиге чемпионата Топ-5

«Реал Сосьедад» проводит отложенный гостевой матч двадцать первого тура против «Мальорки», и для полузащитника басков Давида Сильвы он станет 500-м матчем в высшлей лиге одного из топ-5 чемпионатов в Европе.

Игровая карьера Сильвы поделена между Испанией, в которой он начинал карьеру и выступает нынче, и Англией, где он провел свои лучшие годы в составе «Манчестер Сити». Из 499 проведенных доселе игр 309 были сыграны в составе «Манчестер Сити», в них он забил 93 гола. В 190 матчах в испанской Ла Лиге Сильва забил 35 голов.

В испанском чемпионате он успел поиграть за «Валенсию», «Эйбар», «Сельту» и «Реал Сосьедад», за матчем которого с «Мальоркой» можно проследить в нашей онлайн-трансляции.