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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва проводит свой 500-й матч в высшей лиге чемпионата Топ-5

02 Марта 2022 • 23:23 Комментировать
Мальорка
0:2
Реал Сосьедад
3.25 3.05 2.45
2-й тайм

«Реал Сосьедад» проводит отложенный гостевой матч двадцать первого тура против «Мальорки», и для полузащитника басков Давида Сильвы он станет 500-м матчем в высшлей лиге одного из топ-5 чемпионатов в Европе.

Игровая карьера Сильвы поделена между Испанией, в которой он начинал карьеру и выступает нынче, и Англией, где он провел свои лучшие годы в составе «Манчестер Сити». Из 499 проведенных доселе игр 309 были сыграны в составе «Манчестер Сити», в них он забил 93 гола. В 190 матчах в испанской Ла Лиге Сильва забил 35 голов.

В испанском чемпионате он успел поиграть за «Валенсию», «Эйбар», «Сельту» и «Реал Сосьедад», за матчем которого с «Мальоркой» можно проследить в нашей онлайн-трансляции.

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Реал Сосьедад Давид Сильва
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МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Идет 77 минута Мальорка 0:2 Реал Сосьедад 3.25 3.05 2.45
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