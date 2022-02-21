Эррера может оказаться летом в МЛС

Мексиканский полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера летом может сменить клуб, чемпионат и даже континент - его ждут в Северной Америке, в тамошней лиге МЛС. Услуги игрока нужны клубу «Хьюстон Динамо», который предлагает Эрреере хороший контракт и готов наделить его статусом «назначенного игрока» - потолок зарплат не будет касаться его. Transfermarkt определяет трансферную стоимость Эрреры в 5 миллионов евро, уточняет MLSsoccer.com.

Мексиканский хавбек выступает за «Атлетико» с 2019 года, ранее он провел шесть лет в «Порту», куда перебрался из Мексики в 2013 году. В 2018 году стал чемпионом Португалии, а в 2021 - Испании.