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Кроос высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

28 Января 2022 • 08:51 Комментировать

Слухи о переходе звездного французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не утихают. Ожидается, что «королевский» клуб оформит трансфер нападающего «ПСЖ» после дуэли с парижанами в плей-офф Лиги чемпионов. Своим мнением по этому поводу поделился хавбек Тони Кроос.

«Это очень классный трансфер, будет интересно, если мы его подпишем. Мбаппе – топ-футболист, а «Реалу» нужны именно такие игроки. Думаю, ни для кого не секрет, что наш клуб хочет подписать его», - приводятся слова немецкого полузащитника в твиттер-аккаунте El Partidazo de COPE.

Действующий контракт Килиана с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Килиан Мбаппе
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