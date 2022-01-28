Кроос высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Слухи о переходе звездного французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» не утихают. Ожидается, что «королевский» клуб оформит трансфер нападающего «ПСЖ» после дуэли с парижанами в плей-офф Лиги чемпионов. Своим мнением по этому поводу поделился хавбек Тони Кроос.

«Это очень классный трансфер, будет интересно, если мы его подпишем. Мбаппе – топ-футболист, а «Реалу» нужны именно такие игроки. Думаю, ни для кого не секрет, что наш клуб хочет подписать его», - приводятся слова немецкого полузащитника в твиттер-аккаунте El Partidazo de COPE.

Действующий контракт Килиана с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.