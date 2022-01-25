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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Глава Ла Лиги оценил ситуацию с отстранением Дембеле от игр «Барселоны»

25 Января 2022 • 09:30 Комментировать

Директор «Барселоны» Матеу Алемани на прошлой неделе публично объявил, что Усман Дембеле должен как можно скорее покинуть клуб из-за нежелания подписывать новый контракт. Футболист даже был отстранён от игр команды. По поводу ситуации высказался Хавьер Тебас, который является президентом испанской Ла Лиги.

«Я не думаю, что «Барселона» сделала что-то противозаконное», - поделился своим мнением Тебас. Его слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что ранее представитель Усмана Дембеле сообщал об угрозах со стороны «Барселоны» - клуб говорил, что француз не будет играть, если не подпишет новый трудовой договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас Усман Дембеле
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