​Бензема: «Кто критикует Месси, тот ничего не понимает в футболе»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу Лионеля Месси. Аргентинец в последнее время то и дело сталкивается с критикой, поскольку после перехода в «ПСЖ» он не показывает своей лучшей игры.

«Почему это Месси не добьётся успеха? Ему просто нужно время для адаптации. Он забил не так много, но посмотрите, что он делает на поле. Тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе», - высказался Бензема для Telefoot.

Лионель Месси после перехода в «ПСЖ» провёл за клуб в чемпионате Франции и Лиге чемпионов 16 матчей. На счету аргентинца 6 голов и 5 результативных передач на партнёров.