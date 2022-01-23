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​Бензема: «Кто критикует Месси, тот ничего не понимает в футболе»

23 Января 2022 • 15:41 Комментировать (2)

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу Лионеля Месси. Аргентинец в последнее время то и дело сталкивается с критикой, поскольку после перехода в «ПСЖ» он не показывает своей лучшей игры.

«Почему это Месси не добьётся успеха? Ему просто нужно время для адаптации. Он забил не так много, но посмотрите, что он делает на поле. Тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе», - высказался Бензема для Telefoot.

Лионель Месси после перехода в «ПСЖ» провёл за клуб в чемпионате Франции и Лиге чемпионов 16 матчей. На счету аргентинца 6 голов и 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
23 Января 2022 в 17:23
Бенз подлил керосина и без того возгорающийся (после церемонии ЗМ21) огонь противостояния фанатов))...
A-LeXX
23 Января 2022 в 15:48
Ай-да Карим! Красавчик!
Поставил на место почти всех "умников", которыми кишит этот сайт!
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