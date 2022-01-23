Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили своеобразный пакт о ненападении, о чём на своих страницах рассказывает Marca. Речь идёт не о каком-то документе, а об устной договорённости. «Барселона» не будет претендовать на игроков «Реала», а «Реал» - на игроков «Барселоны». Имеются в виду игроки, которые находятся на действующих контрактах.

«Реал» и «Барселона» в последнее время сотрудничают, учитывая приверженность обоих клубов проекту Суперлиги. Флорентино Пересу и Жоану Лапорте всё больше приходится думать не о конкуренции друг с другом, а об объединении в рамках преследования общих интересов.