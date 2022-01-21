21-летний португальский защитник Гонсалу Кардозу, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Центральный игрок обороны трудоустроился в севильском «Бетисе», об этом сообщила клубная пресс-служба.

Кардозу подписал с «зелёно-белыми» арендное соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Гонсалу перебрался в стан «молотобойцев» из «Боавишты» за три миллиона евро. Весь прошлый сезон защитник провел на правах аренды за швейцарский «Базель».

«Бетис» успешно выступает в чемпионате Испании, занимая третье место.