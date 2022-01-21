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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» усилился защитником «Вест Хэма» официально

21 Января 2022 • 10:37 Комментировать

21-летний португальский защитник Гонсалу Кардозу, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм», продолжит карьеру в испанском чемпионате. Центральный игрок обороны трудоустроился в севильском «Бетисе», об этом сообщила клубная пресс-служба.

Кардозу подписал с «зелёно-белыми» арендное соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Гонсалу перебрался в стан «молотобойцев» из «Боавишты» за три миллиона евро. Весь прошлый сезон защитник провел на правах аренды за швейцарский «Базель».

«Бетис» успешно выступает в чемпионате Испании, занимая третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Вест Хэм Гонсалу Кардозу
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