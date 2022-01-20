Мауро сменил «Кадис» на «Хуарес»

Аргентинский центральный защитник Маркос Мауро сменил испанский «Кадис» на мексиканский «Хуарес».
31-летний Мауро сменил клуб на правах свободного агента. Пока неизвестно о сроках соглашения Маркоса с мексиканской командой, но это должен быть контракт на несколько лет, сообщает Transferamarkt.
¡Gracias por estos 100 partidos, @MarcosMauro5 !#AerolíneasMMpic.twitter.com/FGBKiIN4w3— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 19, 2022
Напомним, что аргентинец перешёл в «Кадис» летом 2017 года на правах свободного агента из «Вильярреала».
В нынешнем сезоне Маркос Мауро провёл за «Кадис» во всех турнирах пять матчей и забил один гол.
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