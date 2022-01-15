Пабло Мартинес вторую часть сезона проведёт в Сегунде

Полузащитник «Леванте», который ведёт активную борьбу за выживание в Ла Лиге, на правах аренды отправился в Сегунду.

До конца нынешнего сезона 23-летний полузащитник будет играть за «Уэску», сообщает официальный сайт «Леванте».

«Уэска» выступает в Сегунде достаточно посредственно и является середняком в турнирной таблице.

В этом сезоне Пабло Мартинес провёл за «Леванте» во всех турнирах 15 матчей и отметился одной голевой передачей.