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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пабло Мартинес вторую часть сезона проведёт в Сегунде

15 Января 2022 • 02:48 Комментировать
Леванте
...
Кадис
22.01 16:00

Полузащитник «Леванте», который ведёт активную борьбу за выживание в Ла Лиге, на правах аренды отправился в Сегунду.

До конца нынешнего сезона 23-летний полузащитник будет играть за «Уэску», сообщает официальный сайт «Леванте».

«Уэска» выступает в Сегунде достаточно посредственно и является середняком в турнирной таблице.

В этом сезоне Пабло Мартинес провёл за «Леванте» во всех турнирах 15 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте Уэска
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