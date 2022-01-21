«Кадис» арендовал форварда «Севильи» и полузащитника «Вальядолида»

«Кадис», который ведёт борьбу за выживание в ла Лиге, усилил свой состав двумя футболистами.

В аренду до конца сезона в «Кадис» отправились марокканский форвард «Севильи» Уссама Идрисси, а также центральный полузащитник «Вальядолида» Рубен Алькарас, сообщает официальный сайт «Кадиса».

В нынешнем сезоне Уссама Идрисси провёл за «Севилью» во всех турнирах только семь матчей и отметился одной голевой передачей.

На счету Рубена Алькараса за «Вальядолид», который выступает в Сегунде, в этом сезоне во всех турнирах 16 матчей, один забитый мяч и три голевых передачи.

¡Bienvenido, Rubén Alcaraz! pic.twitter.com/gyfkw39Dsb — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 20, 2022

Напоминаем, что «Кадис» после 21 тура в Ла Лиге набрал лишь 15 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Кадис» проведёт 22 января против «Леванте», начало встречи намечено на 16:00 по московскому времени.