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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сообщил о случае заражения коронавирусом среди футболистов

14 Января 2022 • 12:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
16.01 21:30

Мадридский «Реал» отрапортовал о случае заражения коронавирусной инфекцией в команде. Положительный тест на COVID-19 сдал фланговый защитник Дани Карвахаль. Игрока незамедлительно изолировали от команды в соответствии с правилами безопасности.

В связи с этим футболист не поможет «королевскому» клубу в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. Встреча запланирована на воскресенье, 16 января.

В текущем сезоне испанского чемпионата 30-летний латераль поучаствовал в 12 поединках, записав себе в актив один забитый мяч. В пассиве защитника одна желтая карточка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Карвахаль
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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