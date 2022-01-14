«Реал» сообщил о случае заражения коронавирусом среди футболистов

Мадридский «Реал» отрапортовал о случае заражения коронавирусной инфекцией в команде. Положительный тест на COVID-19 сдал фланговый защитник Дани Карвахаль. Игрока незамедлительно изолировали от команды в соответствии с правилами безопасности.

В связи с этим футболист не поможет «королевскому» клубу в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао. Встреча запланирована на воскресенье, 16 января.

В текущем сезоне испанского чемпионата 30-летний латераль поучаствовал в 12 поединках, записав себе в актив один забитый мяч. В пассиве защитника одна желтая карточка.