Хамес спас жизнь сопернику, перенёсшему сердечный приступ

Бывший игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, ныне выступающий за «Аль-Райан», спас жизнь защитнику «Аль-Вакра» Усману Кулибали. Это произошло во время встречи команд в рамках 13-го тура чемпионата Катара, рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

По ходу первой половины матча защитник потерял сознание и рухнул на газон. Хамес незамедлительно бросился сопернику на помощь и перевел его в более удобное положение, чтобы Кулибали мог дышать. После этого к Усману подоспели медицинские сотрудники и увезли игрока в госпитали.

Позже стало известно, что 32-летний футболист потерял сознание из-за сердечного приступа.