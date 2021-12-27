Рафинья прилетел в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад»

Бразильский хавбек Рафинья Алькантара близок к переходу из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад». По сведениям журналиста Фабрицио Романо, полузащитник уже прибыл в Испанию для оформления трансфера. Игрок пройдет медосмотр, после чего подпишет трудовое соглашение.

Рафинья будет выступать за «Реал Сосьедад» на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Испанский клуб в этот период будет выплачивать часть зарплаты Алькантары.

Бразилец перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» осенью прошлого года. В текущем сезоне чемпионата Франции он поучаствовал в пяти поединках, не отметившись голевыми действиями.