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​Тер Штеген играет с дискомфортом – источник

22 Декабря 2021 • 15:32 Комментировать

В последнее время Марк-Андре тер Штеген показывает не самую надёжную игру на последнем рубеже «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, 29-летний голкипер играет с дискомфортом в колене. В материале обращается внимание на прыжки, которые совершает тер Штеген. Отмечается, что немецкий футболист старается не сгибать опорную ногу.

В сезоне 2021/2022 Марк-Андре тер Штеген провёл за «Барселону» 22 матча во всех соревнованиях. В них немец пропустил 28 мячей.

Ранее в СМИ проскакивали слухи о том, что «Барселона» будет готова рассмотреть предложения по Марку-Андре тер Штагену уже в обозримом будущем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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