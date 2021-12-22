Луис Суарес может переехать в Бразилию

Уругвайский нападающий Луис Суарес может покинуть мадридский «Атлетико» в обозримом будущем. Как информирует Mundo Deportivo, у опытного бомбардира есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Бразилии. В услугах звездного ветерана заинтересован «Коринтианс».

34-летний игрок близок к уходу из мадридского топ-клуба. Стороны не планируют продлевать трудовое соглашение, которое истекает по завершении сезона-2021/2022.

В первой половине нынешнего сезона чемпионата Испании Суарес сыграл 17 поединков, в которых записал себе в активе семь забитых мячей (один – с пенальти) и одну результативную передачу.