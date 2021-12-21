​Черышев рассказал о совете Роналду

Футболист «Валенсии» Денис Черышев вспомнил о совете Криштиану Роналду, с которым он пересекался в «Реале».

По словам Черышева для «Спорт-Экспресса», Роналду посоветовал ему выходить на поле в бутсах с железными шипами, а не с резиновыми.

«Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в «МЮ» меня научили выходить на поле в железных шипах», - процитировал Черышев звёздного Роналду.

Черышев отметил, что для Роналду важна каждая деталь, и что португалец является очень целеустремлённым человеком.

Добавим, что в сезоне 2021/2022 Денис Черышев провёл за «Валенсию» 9 матчей и отметился двумя голевыми передачами.