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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело планирует вернуться в Бразилию

08 Декабря 2021 • 10:17 Комментировать

Фланговый защитник Марсело, который не проходит в стартовый состав мадридского «Реала», определился, где хочет продолжить карьеру.

Согласно информации Ole, 33-летний футболист желает вернуться в Бразилию. Защитник намерен провести остаток игровой карьеры за клуб «Флуминенсе», воспитанником которого он является.

Марсело принял решение не продлевать трудовое соглашение с «королевским» клубом, которое истекает по завершении нынешнего сезона. Летом 2022 года защитник перейдет во «Флуминенсе» на правах свободного агента.

Бразилец выступает за «сливочных» с 2007 года. Вместе с мадридцами он выиграл множество трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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