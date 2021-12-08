Марсело планирует вернуться в Бразилию

Фланговый защитник Марсело, который не проходит в стартовый состав мадридского «Реала», определился, где хочет продолжить карьеру.

Согласно информации Ole, 33-летний футболист желает вернуться в Бразилию. Защитник намерен провести остаток игровой карьеры за клуб «Флуминенсе», воспитанником которого он является.

Марсело принял решение не продлевать трудовое соглашение с «королевским» клубом, которое истекает по завершении нынешнего сезона. Летом 2022 года защитник перейдет во «Флуминенсе» на правах свободного агента.

Бразилец выступает за «сливочных» с 2007 года. Вместе с мадридцами он выиграл множество трофеев.