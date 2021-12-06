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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ди Мария может продолжить карьеру в Ла Лиге

06 Декабря 2021 • 09:30 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По сведениям Don Balon, в услугах вингера заинтересована «Севилья». Андалусийцы попытаются провернуть сделку в январское трансферное окно.

Стоит отметить, что правами на 33-летнего футболиста владеет французский «ПСЖ». Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2021/2022.

Ди Мария имеет опыт выступлений в Ла Лиге. На протяжении четырех сезонов аргентинец защищал цвета мадридского «Реала».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Анхель забил три гола и отдал три ассиста в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Анхель Ди Мария
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
06 Декабря 2021 в 10:37
Решил не испытывать судьбу и свалить подальше от карлика...несмотря на подхалимаж)))))
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