Ди Мария может продолжить карьеру в Ла Лиге

Атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По сведениям Don Balon, в услугах вингера заинтересована «Севилья». Андалусийцы попытаются провернуть сделку в январское трансферное окно.

Стоит отметить, что правами на 33-летнего футболиста владеет французский «ПСЖ». Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2021/2022.

Ди Мария имеет опыт выступлений в Ла Лиге. На протяжении четырех сезонов аргентинец защищал цвета мадридского «Реала».

В текущем розыгрыше Лиги 1 Анхель забил три гола и отдал три ассиста в 11 матчах.