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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» потеряла одного из лидеров до конца года

04 Декабря 2021 • 09:57 Комментировать (1)

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в который раз испытывает проблемы со здоровьем. Как информируют журналисты ARA, 19-летний нападающий пропустит остаток текущего года из-за повреждения. Его восстановление затягивается.

Напомним, что Ансу испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Его возвращение ожидается в январе.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата талантливый форвард провел пять матчей и забил три гола.

«Барса» неудачно проводит первую часть сезона, занимая лишь седьмое место после 15 туров. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Скрипский Евгений
04 Декабря 2021 в 12:18
Второй меси говорили они , второй дембеле говорю я))
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