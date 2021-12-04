«Барселона» потеряла одного из лидеров до конца года

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в который раз испытывает проблемы со здоровьем. Как информируют журналисты ARA, 19-летний нападающий пропустит остаток текущего года из-за повреждения. Его восстановление затягивается.

Напомним, что Ансу испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Его возвращение ожидается в январе.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата талантливый форвард провел пять матчей и забил три гола.

«Барса» неудачно проводит первую часть сезона, занимая лишь седьмое место после 15 туров. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 13 баллов.