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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Лучше умереть»: Пике задали вопрос о переходе в «Реал»

01 Декабря 2021 • 16:20 Комментировать

Защитник «Барселоны» Херард Пике стал гостем программы El Hormiguero и ответил на ряд интересных вопросов. Один из них коснулся возможного перехода футболиста в мадридский «Реал».

- Что вам нужно предложить, чтобы вы перешли в «Реал»? – вопрос к Пике.

- Нет, ничего. Это абсолютно невозможно. Для меня лучше умереть, чем перейти в «Реал», - ответ Пике приводит на своих страницах AS.

В сезоне 2021/2022 Херард Пике провёл за «Барселону» 16 матчей. В них опытный защитник записал на свой счёт два забитых гола.

Добавим, что на сегодняшний день «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Пике
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