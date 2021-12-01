​«Лучше умереть»: Пике задали вопрос о переходе в «Реал»

Защитник «Барселоны» Херард Пике стал гостем программы El Hormiguero и ответил на ряд интересных вопросов. Один из них коснулся возможного перехода футболиста в мадридский «Реал».

- Что вам нужно предложить, чтобы вы перешли в «Реал»? – вопрос к Пике.

- Нет, ничего. Это абсолютно невозможно. Для меня лучше умереть, чем перейти в «Реал», - ответ Пике приводит на своих страницах AS.

В сезоне 2021/2022 Херард Пике провёл за «Барселону» 16 матчей. В них опытный защитник записал на свой счёт два забитых гола.

Добавим, что на сегодняшний день «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.