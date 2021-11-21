​Хави прокомментировал информацию об уходе Агуэро из футбола

В субботу в СМИ просочилась информация о том, что проблемы со здоровьем вынуждают Серхио Агуэро повесить бутсы на гвоздь. Самир Насри, экс-одноклубник аргентинца, успел подтвердить эту информацию, ссылаясь на сообщение от самого Агуэро. Впрочем, главный тренер «Барселоны» Хави располагает другой информацией.

«То, что появилось в СМИ, - неправда. Я говорил с Агуэро – он спокоен и счастлив. Я попросил его вернуться на поле, когда он будет чувствовать себя хорошо», - приводит слова Хави Fotmob.

Напомним, что у Серхио Агуэро три недели назад во время матча проявились проблемы с сердцем.