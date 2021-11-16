В «Севилье» отреагировали на желание «Барселоны» вернуть де Йонга

Недавно в СМИ появилась новость о том, что новый наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в сотрудничестве с голландским форвардом Люком де Йонгом, арендованным у «Севильи». Эту информацию прокомментировали в андалусийском клубе.

«Мы не рассматриваем вариант досрочного возвращения де Йонга», - приводятся слова спортдира «Севильи» Мончи в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Голландский бомбардир был арендован «сине-гранатовыми» прошлым летом, когда команду еще тренировал Рональд Куман. Этот трансфер был инициативой голландского специалиста. Недавно Кумана отправили в отставку из-за плохих результатов команды.