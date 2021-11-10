По всей видимости, текущий сезон станет последним в футболке «Валенсии» для российского полузащитника Дениса Черышева. Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает летом следующего года, а испанцы не планируют его продлевать.

В «Валенсии» считают, что Черышев уже не может приносить столько пользы, как раньше. Более того, руководство обеспокоено постоянными травмами вингера.

Издание COPE уверяет, что уже по окончании сезона футболисту придется искать себе новую команду. Стоит напомнить, что в свое время «летучие мыши» подписывали россиянина за шесть миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги у Черышева лишь пять поединков в активе, в которых он записал за свой счет две результативные передачи.