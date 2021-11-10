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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

10 Ноября 2021 • 13:10 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Таким мнением поделился бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, который сейчас выступает за «Севилью».

«Карим потрясающе играет в последние несколько сезонов. Я реально удивлен его показателями. Думаю, он вполне мог бы получить награду.

Бензема давно выступает за «королевский» клуб. После ухода КриРо он стал лидером команды. Карим забил много важных голов. Пусть он продолжает в том же духе, только не в матчах с «Севильей», - цитирует хорвата Madrid Xtra.

В этом сезоне 33-летний француз забил десять голов и сделал семь ассистов в 11 играх Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Иван Ракитич
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