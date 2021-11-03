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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эмери сделал заявление о своём будущем

03 Ноября 2021 • 16:25 Комментировать
Вильярреал
...
Хетафе
1.57 3.80 6.50
07.11 16:00

На фоне слухов, связывающих его с «Ньюкаслом», Унаи Эмери сделал заявление о своём будущем посредством публикации на страничке в «Инстаграме». Испанский тренер написал, что остаётся в «Вильярреале», поблагодарив при этом «Ньюкасл» за интерес к себе.

«Вильярреал» - мой дом, и я готов к продолжению работы на все сто процентов», - написал Эмери.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери завоевал трофей Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Для «подводников» это был первый трофей в их истории.

В воскресенье, 7 ноября, «Вильярреал» в родных стенах сыграет против «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
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