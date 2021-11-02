«Реал» решил судьбу Азара

Бельгиец Эден Азар, так не сумевший стать лидером мадридского «Реала», близок к уходу из «королевского» клуба в грядущее трансферное окно. Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Источник утверждает, что руководство испанского гранда окончательно разочаровалось в полузащитнике и не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве. Азар может вернуться на Туманный Альбион, где интерес к нему проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы заплатить за возвращение игрока около 50 миллионов евро.

Напомним, что Эден перебрался в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. За его трансфер «сливочные» заплатили порядка 100 миллионов евро.