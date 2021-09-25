Голландский нападающий Мемфис Депай, пополнивший ряды каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно, порадовал своих поклонников новым треком.

Видео студийной записи музыкальной композиции опубликовано в инстаграм-аккаунте 433nl.

27-летний форвард перешел в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента из «Лиона». Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата голландец принял участие в пяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

«Барселона» неудачно стартовала в Ла Лиге и занимает седьмое место после пяти матчей.