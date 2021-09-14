Отец подтолкнул Бельерина к переходу в «Бетис»

Испанский крайний защитник Эктор Бельерин рассказал, почему он принял приглашение севильского клуба.

Правый латераль стал одним из многочисленных футболистов, которые покинули летом нынешнего года ряды «Арсенала». Бельерин заключил с «вердибланкос» соглашение об аренде сроком на один год.

«Истина в том, что мы с отцом всегда обсуждали это. Идея с переходом в «Бетис» была у меня в голове. И вот выпали подходящие обстоятельства. По ходу трансферного окна возникало много вариантов, но отец сказал, что я должен перейти именно в «Бетис», - приводит слова Эктора Бельерина The Athletic.