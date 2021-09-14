«Атлетико» может продать Лемара, чтобы выкупить Гризманна

Французский вингер Тома Лемар может покинуть мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона, рапортуют журналисты Todo Fichajes. «Матрасники» задумались над продажей игрока, чтобы выручить средства на выкуп нападающего Антуана Гризманна у каталонской «Барселоны».

Как сообщает источник, в арендном соглашении Гризманна прописан обязательный выкуп по окончании сезона. Чтобы собрать необходимую сумму, испанскому клубу придется продать одного из своих игроков. Ожидается, что этим футболистом станет Лемар.

В текущем сезоне Ла Лиги Тома провел четыре матча, забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2023 года.