Куман: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее»

Голландский специалист Рональд Куман поделился мнением о своей работе в каталонской «Барселоне».

«У меня сложились хорошие отношения с президентом клуба Лапортой. Я готов и дальше тренировать «Барселону». Меня здесь абсолютно все устраивает. Благодаря мне у этой команды есть будущее», - передает слова наставника Sport.es.

58-летний специалист занял пост рулевого каталонской команды в августе 2020 года. Срок действия трудового договора между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

После трех сыгранных матчей «Барселона» набрала семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.