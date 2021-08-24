В Бургосе группа палеонтологов обнаруживала останки динозавра, которые ранее не были описаны. Речь идёт о динозавре-завроподе с длинным хвостом и шеей. Он имеет четыре когтя, в то время как для данного типа животного были характерны три когтя.

Найденный динозавр был назван в честь известного испанского футболиста Андреса Иньесты - Iniestapodus burgensis (нога Иньесты из Бургоса на испанском).

37-летний Андрес Иньеста в настоящий момент выступает за японский клуб «Виссел Кобе». Он перебрался в Японию летом 2018 года после долгого периода выступлений в родной «Барселоне».