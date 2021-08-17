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Испания. Примера

​Ассистент ван Галя вспомнил о начале пути Иньесты в «Барселоне»

17 Августа 2021 • 19:44 Комментировать
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Андрес Иньеста дебютировал за «Барселону» в далёком 2002 году, когда командой руководил Луи ван Галь. Андрис Йонкер, который тогда был ассистентом тренера, вспомнил о начале пути Иньесты в каталонском клубе.

«Я хорошо помню, как впервые увидел Иньесту во время предсезонки. Он был очень маленьким, худым и бледным парнем с длинными волосами. Он пришёл в раздевалку с формой в полиэтиленовом пакете.

Сначала я спросил самого себя, что этот парень вообще тут делает. Затем все звёзды встали и стали аплодировать ему. Я спросил, что происходит, и мне сказали, что он выиграл Евро среди юношей и был признан лучшим игроком турнира, поэтому будет тренироваться с основой.

Я посмотрел на Иньесту ещё раз и подумал, что это никогда не сработает. Я сказал это и ван Галю. Он тоже был настроен скептически, но хотел дать ему шанс, потому что все считали Андреса большим талантом.

После пяти минут тренировки мы с Луи посмотрели друг на друга и сказали: «Он может сделать это», - поделился Йонкер воспоминаниями для Goal.com.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Андрис Йонкер
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