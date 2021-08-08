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Испания. Примера

Украинец Лунин вышел за «Реал» в товарищеском поединке

08 Августа 2021 • 20:49 Комментировать
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В эти минуты проходит товарищеский поединок мадридского «Реала» против «Милана». Идет уже второй тайм, в перерыве в составе мадридцев произошла замена: на поле вместо бельгийца Тибо Куртуа вышел украинец Андрей Лунин.

Счет в матче до сих пор не открыт, однако это уже могли делать игроки «Реала». За три минуты до перерыва главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота итальянцев однако валлиец Гарет Бэйл не смог переиграть нового голкипера «россонери» Майка Меньяна, который перешел этим летом из стана французского «Лилля».

Сезон в Испании стартует 13 августа, а в Италии – 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Лилль Гарет Бэйл Тибо Куртуа Андрей Лунин Майк Меньян
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