Украинец Лунин вышел за «Реал» в товарищеском поединке

В эти минуты проходит товарищеский поединок мадридского «Реала» против «Милана». Идет уже второй тайм, в перерыве в составе мадридцев произошла замена: на поле вместо бельгийца Тибо Куртуа вышел украинец Андрей Лунин.

Счет в матче до сих пор не открыт, однако это уже могли делать игроки «Реала». За три минуты до перерыва главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота итальянцев однако валлиец Гарет Бэйл не смог переиграть нового голкипера «россонери» Майка Меньяна, который перешел этим летом из стана французского «Лилля».

Сезон в Испании стартует 13 августа, а в Италии – 21 августа.