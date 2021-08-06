Кемпес: «Испанский футбол - это Месси, вчера он закончился»

Экс-игрок сборной Аргентины Марио Кемпес поделился мнением об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Примера лишилась Криштиану Роналду, теперь ушел Месси. В Испанию может переехать Мбаппе или еще кто-то из звезд, однако никто не станет таким же монстром, как эти двое. Испанский футбол - это Месси. Вчера он закончился», - передает слова аргентинца издание Mundo Deportivo.

5 августа «Барселона» посредством официального клубного сайта сообщила, что не станет продлевать контракт с 34-летним аргентинцем. Лео выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 года.