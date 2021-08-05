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Испания. Примера

​В «Барселоне» отрицают пункт о дополнительной выплате «Ливерпулю» 20 млн евро за Коутиньо слухи

05 Августа 2021 • 14:36 Комментировать
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Рональд Куман хочет сохранить Филиппе Коутиньо на сезон 2021/2022, хотя сообщалось, что финансовая ситуация может вынудить клуб не удовлетворить просьбу тренера. Особенно с учётом появившейся информации о том, что «Барселоне» придётся дополнительно выплатить «Ливерпулю» 20 миллионов евро, если Коутиньо проведёт за клуб 100 матчей. Впрочем, источники в стане «сине-гранатовых» отрицают наличие такого пункта в контракте Коутиньо. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

На текущий момент Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» во всех соревнованиях 90 матчей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Филиппе Коутиньо
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