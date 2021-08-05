Рональд Куман хочет сохранить Филиппе Коутиньо на сезон 2021/2022, хотя сообщалось, что финансовая ситуация может вынудить клуб не удовлетворить просьбу тренера. Особенно с учётом появившейся информации о том, что «Барселоне» придётся дополнительно выплатить «Ливерпулю» 20 миллионов евро, если Коутиньо проведёт за клуб 100 матчей. Впрочем, источники в стане «сине-гранатовых» отрицают наличие такого пункта в контракте Коутиньо. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

На текущий момент Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» во всех соревнованиях 90 матчей.