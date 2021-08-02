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Испания. Примера

Роналдиньо: «Не вижу себя в роли тренера»

02 Августа 2021 • 08:23 Комментировать
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Экс-игрок каталонской «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо ответил на вопрос о возможной работе футбольным тренером.

«Не вижу себя в роли наставника. Я никогда не смотрел целиком футбольный матч. Не могу просидеть у телевизора все 90 минут, мне больше нравятся обзоры лучших моментов», - передает слова бывшего нападающего сборной Бразилии AS.

Напомним, что Роналдиньо становился чемпионом мира и Америки в составе сборной Бразилии.

На клубном уровне он выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а также становился триумфатором Лиги чемпионов в составе каталонской «Барселоны».

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Роналдиньо
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