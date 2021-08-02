Роналдиньо: «Не вижу себя в роли тренера»

Экс-игрок каталонской «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ» Роналдиньо ответил на вопрос о возможной работе футбольным тренером.

«Не вижу себя в роли наставника. Я никогда не смотрел целиком футбольный матч. Не могу просидеть у телевизора все 90 минут, мне больше нравятся обзоры лучших моментов», - передает слова бывшего нападающего сборной Бразилии AS.

Напомним, что Роналдиньо становился чемпионом мира и Америки в составе сборной Бразилии.

На клубном уровне он выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а также становился триумфатором Лиги чемпионов в составе каталонской «Барселоны».