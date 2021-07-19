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«Барселона» официально представила Депая в качестве игрока своей команды

19 Июля 2021, 23:17,

Испанская «Барселона» официально представила одного из своих звёздных новичков в это трансферное окно. 27-летний Мемфис Депай прибыл на «Камп Ноу», где познакомился с новой средой своего обитания на ближайшие годы.

Депай после выступлений на Евро-2020 получил возможность отдохнуть и восстановить силы, и уже в ближайшее время присоединится к тренировкам под руководством Рональда Кумана. Голландский нападающий надеется, что у него не возникнет проблем с адаптацией в новой команде, и он сосредоточен на плодотворной работе в «сине-гранатовой» футболке.

Последние 4,5 года Мемфис Депай выступал за французский «Лион», и перешёл в «Барселону» после окончания контракта с «ткачами» на правах свободного агента. Ранее голландец выступал за ПСВ и «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Мемфис Депай
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