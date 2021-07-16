«Барселона» не может договориться с Мориба по поводу продления контракта

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16 Июля 2021, 20:47,
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«Барселона» и полузащитник Илайкс Мориба продолжают переговоры по поводу продления контракта, передает Mundo Deportivo. В каталонском клубе отметили, что на данный момент прогресса в диалоге нет.
Сообщается, что последние переговоры между игроком и клубом не увенчались успехом, однако каталонцы намерены продолжать разговор. Нынешнее соглашение Мориба действует до июня 2022 года. Сейчас он тренируется вместе с резервной командой.
Напомним, что полузащитник является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне он провел 18 матчей за основную команду, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Илайкс Мориба