«Барселона» не может договориться с Мориба по поводу продления контракта

«Барселона» и полузащитник Илайкс Мориба продолжают переговоры по поводу продления контракта, передает Mundo Deportivo. В каталонском клубе отметили, что на данный момент прогресса в диалоге нет.

Сообщается, что последние переговоры между игроком и клубом не увенчались успехом, однако каталонцы намерены продолжать разговор. Нынешнее соглашение Мориба действует до июня 2022 года. Сейчас он тренируется вместе с резервной командой.

Напомним, что полузащитник является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне он провел 18 матчей за основную команду, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.