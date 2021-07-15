Педри: «Надеюсь, что смогу выиграть золото на Олимпийских играх»

Полузащитник олимпийской сборной Испании Педри поделился ожиданиями от участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Также игрок прокомментировал то, что его признали лучшим молодым игроком Евро-2020.

«Получить данную награду - это мечта любого ребенка, который начинает заниматься футболом. Это настоящее безумие. У нас отличная команда и очень сильные футболисты, чтобы ставить перед собой самые высокие цели. Надеюсь, что нам удастся выиграть золото на Олимпийских играх для всей Испании», - цитирует Педри Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложит Педри новый контракт.