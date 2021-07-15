Педри: «Надеюсь, что смогу выиграть золото на Олимпийских играх»

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15 Июля 2021, 22:44,
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Полузащитник олимпийской сборной Испании Педри поделился ожиданиями от участия в предстоящей Олимпиаде в Токио. Также игрок прокомментировал то, что его признали лучшим молодым игроком Евро-2020.
«Получить данную награду - это мечта любого ребенка, который начинает заниматься футболом. Это настоящее безумие. У нас отличная команда и очень сильные футболисты, чтобы ставить перед собой самые высокие цели. Надеюсь, что нам удастся выиграть золото на Олимпийских играх для всей Испании», - цитирует Педри Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что «Барселона» предложит Педри новый контракт.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Педри, олимпийская сборная испании