«Барселона» предложит Педри новый контракт

|
07 Июля 2021, 23:46,
|
|
«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Педри, передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что игроку предложат новый договор после улучшения финансового положения в клубе.
Нынешний контракт Педри с «Барселоной» действует до 2022 года с опцией продления ещё на два года, однако в каталонском клубе впечатлены прогрессом испанца и намерены предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях.
В прошлом сезоне на счету 18-летнего футболиста 52 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и шесть раз ассистировал партнерам. Также игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Испании, вместе с которой добрался до полуфинала турнира.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» контактировал с «Барселоной» по поводу трансфера Педри.
|
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Педри