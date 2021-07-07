«Барселона» предложит Педри новый контракт

«Барселона» намерена продлить контракт с полузащитником Педри, передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что игроку предложат новый договор после улучшения финансового положения в клубе.

Нынешний контракт Педри с «Барселоной» действует до 2022 года с опцией продления ещё на два года, однако в каталонском клубе впечатлены прогрессом испанца и намерены предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях.

В прошлом сезоне на счету 18-летнего футболиста 52 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и шесть раз ассистировал партнерам. Также игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Испании, вместе с которой добрался до полуфинала турнира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» контактировал с «Барселоной» по поводу трансфера Педри.